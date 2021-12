Bucureștenii, ținuți în frig, în ajun de Crăciun! Angajații a trei termocentrale din Capitală au oprit lucrul Mii de bucuresteni risca sa ramana in frig, chiar inainte de Craciun. Angajatii de la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala au oprit lucru. Angajatii de la CET Progresul au pornit o greva spontana vineri dimineata, ceilalti angajati de la CET Grozavesti si Progresul le-au urmat exemplul, potrivit Antena 3. Aceștia sunt nemultumiti de […] The post Bucureștenii, ținuți in frig, in ajun de Craciun! Angajații a trei termocentrale din Capitala au oprit lucrul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

