- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu a reactionat dupa ce primarul Gabriela Firea a anuntat ca bucurestenii vor fi testati in masa pentru noul coronavirus, avand prioritate persoanele de peste 65 de ani. "Am citit cu intarziere in seara asta știrile:…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca toți bucureștenii vor fi testați pentru coronavirus, acesta fiind un proiect-pilot, care ar urma sa fie extins și in alte mari orașe ale țarii. Ministerul Sanatații intenționeaza sa testeze toata populația Bucureștiului pentru coronavirus.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, la stirile Pro TV, ca toti bucurestenii vor fi testati pentru Covid-19. Victor Costache a precizat ca pacientii diagnosticati cu noul virus vor fi internati doar in spitale dedicate tratarii acestei patologii, iar pana la…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat ca toți bucureștenii vor fi testați pentru virusul COVID-19. Acest proces urmeaza sa fie facut printr-un proces de mers „din ușa in ușa”.

- REZULTAT BUN… Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si presedintele PNL Vaslui, a fost testat in cursul zilei de ieri, pentru noul coronavirus, iar rezultatul este negativ. De asemenea, ministrii care au fost testati la Parlament au rezultate negative, au anuntat oficial autoritatile,…

- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP. Dintre aceste cazuri suplimentare, cinci au fost inregistrate in orasul Wuhan, epicentrul bolii COVID-19,…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania de Ministerul Sanatații. „Mai avem doua confirmari de coronavirus. Sunt ale unui barbat din Maramureș de 45 de ani, in afara definiției de caz, care vine din afara zonelor din Italia carantinate, care se intoarce in…

- Doi barbati romani, care au fost evacuati din China la Berlin, au fost adusi in tara duminica seara cu o aeronava de tip C-27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane. Cei doi vor fi testati pentru coronavirus, dupa care vor ramane inca 14 zile sub supraveghere medicala, anunta Ministerul Sanatatii.