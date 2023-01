Bucureștenii și traficul. Ore în șir la volan, mai mult pe loc decât în mișcare Orașul București ramane pe primele locuri in topurile care nu ne fac sa ne mandrim cu a noastra Capitala. Un studiu recent arata cate ore din viața iși pierde un bucureștean in trafic. Studiul menționat mai sus arata ca Bucureștiul este pe locul 19 intr-un clasament in care au fost incluse 989 de orașe, atunci cand vine vorba de aglomerația din trafic. Specialiștii susțin ca, deși in ultima vreme, traficul parea sa fie mai suportabil, acum am revenit la situația haotica de dinaintea pandemiei. 11 kilometri intr-o ora jumate Jurnaliștii de la ProTV au facut un experiment, pornind de pe Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

