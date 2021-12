Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri ca a propus creșterea la 280 de lei a prețului gigacaloriei suportat de catre bucureșteni, dar ca aceasta varianta nu este agreata de catre USR și PSD. „Propunerea pe care am facut-o consilierilor generali a fost ca, incepand de la 1 decembrie…

- Instalația creata de Lights On „ȘI MIE” revine incepand de vineri, 26 noiembrie, pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca. Aceasta instalație revine ca raspuns la mesajul „Mi-e Dor De Tine”, afișat in Chigaco.

- O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 751.140 doze, va sosi luni in tara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile…

- Prețurile atat la benzina, cat și la motorina, au crescut puternic in ultimele 12 luni in Romania, arata datele Peco-online.ro Procentual, creșterile se apropie de 50% la ambii carburanți. Pe 30 octombrie 2020 prețul mediu pentru un litru de benzina era de 4,5 lei. Ieri, prețul era de 6,34 lei, ceea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara, anunța Mediafax. Potrivit reprezentanților ministerului, participanții…

- De vineri, de la debutul maratonului de vaccinare anti-coronavirus din București, și pana sambata la ora 08.00, au fost imunizate 10 898 de persoane. In total, in acest interval au fost vaccinate 21.796 de persoane din Capitala. 2 din 10 romani care s-au vaccinat in ultimele 24 de ore sunt din Bucuresti.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, precizand ca Municipalitatea a detasat personal la Serviciul de ambulanta. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut de noi am facut in acest sens. Adica ne-a cerut Ambulanta oameni…

- Termoenergetica Bucuresti incepe, in cursul acestei nopți, probele la cald pentru locuitorii Capitalei. Decizia a fost luata in condițiile in care meteorologii au anunțat temperaturi in scadere pentru urmatoarele zile. Pe masura ce temperatura exterioara scade, toti consumatorii ar urma sa beneficieze…