Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.300 de persoane s-au vaccinat, in Bucuresti, vineri, in primele doua ore de la deschiderea centrelor de imunizare. Dintre acestea, aproape 1.100 de persoane s-au prezentat la Maratonul de vaccinare, care are loc in sase centre din Capitala, potrivit news.ro. In total, vor fi deschise 49 de fluxuri,…

- A inceput maratonul vaccinarii la București, iar in cadrul evenimentului, care se va desfașura pana luni, se poate imuniza oricine dorește. Autoritațile au pus la dispoziția locuitorilor Capitalei șase centre care vor funcționa non stop timp de trei zile. De asemenea, pe timpul nopții anumite mijloace…

- Astfel, incepand de astazi, de la ora 8.00, toate cele 4 tipuri de vaccin sunt disponibile populației, prin intermediul celor 49 fluxuri de vaccinare deschise in aceste centre, dupa cum urmeaza:▪ Sector 1: RomExpo (B-dul Marașești 65-67) - 8 fluxuri (4 Pfizer, 1 Moderna, 3 Janssen);▪ Sector 2: Circul…

- Autoritatile din Bucuresti organizeaza, de vineri pana luni, evenimentul intitulat „Maraton al vaccinarii pentru viata”, in sase centre din Capitala. Oamenii se pot imuniza cu toate cele patru tipuri de vaccin disponibile, transmite CNCAV. Evenimentul incepe vineri la ora 08.00 și și incheie luni dimineața.…

- Maraton al vaccinarii, in Capitala Foto: Arhiva. Un nou maraton al vaccinarii se va desfașura la sfârșitul acestei saptamâni în Capitala. De vineri dimineața, începând cu ora 8:00, pâna luni, la aceeași ora, se vor administra non-stop toate tipurile…

- In perioada 22-25 octombrie, in București, are loc un nou maraton de vaccinare anti-coronavirus. Maratonul incepe vineri dimineața la ora 8.00 și ține pana luni dimineața. șase centre din Capitala vor funcționa non stop in acest interval. Maratonul se desfașoara in șase centre de vaccinare din București…

- O ampla campanie de vaccinare se va desfașura in București. Este un „maraton al vaccinarii” organizat in șase centre care vor fi deschise non-stop timp de trei zile. Evenimentul va avea loc in perioada 22-25 octombrie și este organizat de CNCAV impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol…

- Astfel, incepand de vineri, 22 octombrie, ora 8.00, toate cele 4 tipuri de vaccin sunt disponibile populației, prin intermediul celor 49 fluxuri de vaccinare deschise in aceste centre, dupa cum urmeaza:▪ Sector 1: RomExpo (B-dul Marașești 65-67) - 8 fluxuri (4 Pfizer, 1 Moderna, 3 Janssen);▪ Sector…