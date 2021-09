Incepand din 4 septembrie bucureștenii se vor putea vaccina impotriva coronavirusului in caravana mobila de vaccinare pusa la dispoziție de Primaria Capitalei. Este vorba despre un autobuz al Societații de Transport București, special amenajat, care se va afla in fiecare weekend intr-unul din sectoarele Capitalei. Vaccinarea se va putea face numai cu buletinul, fara o programare in prealabil pe platforma online. Se va folosi serul produs de Johnson&Johnson. Primaria Municipiului București, prin A.S.S.M.B.-Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, in parteneriat cu Kaufland Romania,…