Peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate luni de Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 109 orase europene in 2015. Cei mai nemultumiti europeni de curatenia orasului lor sunt locuitorii Romei, doar 9% dintre acestia considerand ca orasul lor este suficient de curat. De asemenea, mai putin de jumatate din locuitori erau satisfacuti de curatenia orasului lor in Bratislava (28%), Sofia (29%), Bucuresti (37%), Madrid (38%), Budapesta (39%), Atena (41%), Berlin (45%), Bruxelles (47%) si Paris (49%). Pe de alta parte,…