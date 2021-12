Stiri pe aceeasi tema

- Iahnia de fasole cu ciolan afumat este una dintre cele ma populare rețete pe perioada iernii. Intr-adevar, acest preparat necesita rabdare, dar cand vin sarbatorile de Craciun, toți romanii se bucura de mese copioase și gustoase.

- La mulți ani, romani! La mulți ani, Romania! Peste doar cateva ore urmeaza sa inceapa in Capitala parada militara de la Arcul de Triumf, ceremonie la care sunt așteptați sa asiste atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Nicolae Ciuca și alți demnitari. Din cate a anunțat MApN, aproximativ…

- Timișorenii celebreaza Ziua Naționala a Romaniei cu o parada militara de opt minute in Parcul Central și cu spectacole de muzica populara la Targul de Craciun, care iși deschide porțile, ca in fiecare an, pe 1 decembrie. Cel mult 200 de persoane care au certificat verde pot participa la ceremonia din…

- In capitala au avut loc repetitii pentru parada de Ziua Nationala Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. În capitala au avut loc, astazi, repetitii pentru parada de Ziua Nationala. Ceremoniile din acest an vor fi de mica amploare si se vor desfasura cu respectarea normelor…

- Militari si specialisti din MApN, MAI, SRI, STS si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu mijloace tehnice terestre si aeriene, vor participa la parada militara organizata de Ziua Nationala in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti.

- Ziua Naționala va fi marcata, in acest an, printr-o parada militara ce urmeaza sa aiba loc in București, la Arcul de Triumf. In condiții restranse, dat fiind contextul generat de situația COVID. Cu doar cateva zile ramase pana la evenimentul din 1 decembrie, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ce…

- Bucurestenii vor avea doua targuri de Craciun in acest an. Accesul va fi permis doar cu certificatul verde si plata unei taxe. Dupa doi ani fara targ de Craciun, peste o luna bucurestenii vor avea doua. Insa cu taxa si nu pentru oricine, doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala. Potrivit…

