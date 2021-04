Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan: In aceasta dimineața a fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Piața Constituției, primul centru de vaccinare drive-thru din București. Vaccinarea a inceput la ora 8, iar pana acum, in primele 2 ore, au fost vaccinate deja 100 de persoane.Ma bucur ca președintele Romaniei, Klaus…

- Baciu a precizat ca datele arata ca o persoana pe minut a primit vaccinul anti-Covid in centrul drive-thru din Capitala.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea primului centru drive-throught din Capitala. Chiar…

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Președintele Klaus Iohannis a mers joi la centrul drive-through deschis in București. El susține ca bucureștenii vin in numar mare sa se vaccineze și le transmite nehotaraților ca birocrația procesului a fost eliminata in acest moment. „Este un succes. Bucureștenii vin sa se vaccineze in numar…

- Joi a devenit operațional primul centru de vaccinare drive-thru din Capitala. Inca de la ora 08.00 dimineața șoferii au venit pentru a se vaccina. UPDATE 2. Pana la ora 12.40 au fost vaccinate 280 de persoane UPDATE 1. O suta de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele doua ore de la…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, primul centru de vaccinare drive-thru din Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 14,00. Centrul de vaccinare drive-thru din Piata Constitutiei a…

- Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de Covid-19, se reuneste in sedinta, pentru a doua oara de cand a fost infiintat, miercuri, de la ora 16.00, potrivit informarii publicate pe site-ul Guvernului. La ședința participa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat la Digi24 ca maratonul vaccinarii de la Bucuresti, programat pentru week-endul 7-9 mai , va fi organizat impreuna cu evenimente sociale, artistice si culturale, precum concerte in aer liber. Conform lui Valeriu Gheorghița, aceasta masura…