Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul risca sa ramana fara apa calda si caldura ca urmare a situatiei Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), principalul producator de energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire al Capitalei.

- Primaria Capitalei are o datorie de peste 543 de milioane de lei catre Termoenergetica București. Printr-un ordin comun adoptat de Ministerului Finanțelor și de Ministerului Dezvoltarii, instituția condusa de Nicușor Dan nu mai are voie sa foloseasca nimic din fondurile care au ca destinație Primaria…

- Problema apei calde si a caldurii in Bucuresti are nevoie urgenta de o decizie administrativa, menita sa puna pe roate sistemul de termoficare al Capitalei. Asta mai cu seama ca de la o luna la alta, problemele se acumuleaza, iar Termoenergetica se afla in pragul insolventei.

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a declarat, miercuri, ca problemele cu apa calda din București sunt din cauza ELCEN, companie deținuta de Ministerul Energiei, care a intrat in revizie. Edilul susține ca o soluție ar fi preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei.

- Nicușor Dan s-a intalnit miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei, pentru a discuta despre situația sistemului de termoficare din București. Primarul general spune ca a reafirmat intenția Primariei Capitalei de a cumpara ELCEN, pentru „a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice…

- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- Consilieri generali USRPLUS din București, in frunte cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, au anuntat marți seara ca nu voteaza bugetul Capitalei pe 2021, propus de edilul Nicușor Dan (fondatorul USR). La mijloc ar fi, potrivit unor surse politice, un drept de semnatura cu privire la spitalele…