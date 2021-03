Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce metroul a protestat și STB a scos toata flota pentru a prelua calatorii și acoperi manifestul sindicaliștilor, a venit randul șoferilor de autobuze și vatmanilor din București sa iasa in strada. Protest STB. Șoferii de autobuze și vatmanii din București vor sa iasa in strada Sindicatul de la…

- „Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand cu ora 22:00, circulatia trenurilor de metrou va fi reluata in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele. Dorim pe aceasta cale sa prezentam inca o data scuze bucurestenilor…

- Sindicaliștii au acceptat sa lase metroul sa circule in schimbul acceptarii de catre Metrorex a faptului ca Sindicatul este reprezentantiv la nivelul companiei.In plus, vor continua negocierile Metrorex – sindicat in urmatoarele zile, timp in care sancțiunile disciplinare anunțate de conducerea companiei…

- Sindicaliștii au acceptat sa lase metroul sa circule in schimbul acceptarii de catre Metrorex a faptului ca Sindicatul este reprezentantiv la nivelul companiei.In plus, vor continua negocierile Metrorex – sindicat in urmatoarele zile, timp in care sancțiunile disciplinare anunțate de conducerea companiei…

- Capitala este blocata de mai bine de sapte ore. 900 de sindicalisti de la metrou au coborat in aceasta dimineata pe sinele trenurilor si au paralizat complet traficul. Protestul de la metrou a dat peste cap viata a sute de mii de bucuresteni, care au fost

- Premierul Florin Citu a catalogat protestul sindicalistilor de la metrou ca fiind ilegal si a transmis ca nimeni nu este mai presus de lege.Premierul Florin Citu precizeaza ca i-a transmis ministrului Transporturilor sa ia masuri, dupa protestul de la metrou."Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar…

- Sindicalistii din transportul feroviar protesteaza, alaturi de pensionari si alti salariati in fata Guvernului, cerand, printre altele, salarii mai mari, achizitionarea de material rulant si modernizarea caii ferate. Acestia au pancarte pe care scrie "Vrem locomotive noi", "Guvernantii vin si pleaca,…

- Lucratorii din spitale ies, de saptamana viitoare, in strada impotriva inghetarii salariilor. Membrii Federatiei Solidaritatea Sanitara au in plan, la nivel judetean, mitinguri si pichete de protest in fata prefecturilor dar si un miting anuntat joia viitoare in Piata Victoriei din Bucuresti. “Anul…