Bucureștenii pot vedea pe telefon cât de aglomerate sunt autobuzele și tramvaiele Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat ca incepand de astazi, calatorii din București vor putea afla in timp real cat de aglomerat este mijlocul de transport in comun care urmeaza sa soseasca in stație. Astfel, locuitorii Bucureștiului pot verifica in timp real, pe Google Maps, nivelul de ocupare al mijloacelor de transport in comun. Nicușor Dan anunța cum va funcționa sistemul Conform declarațiilor primarului, Bucureștiul este singurul oraș din țara care va implementa aceasta funcționalitate noua. „Fiecare vehicul nou al STB este echipat cu mai multe dispozitive de numarare a pasagerilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta, intr-o postare in pagina sa de Facebook, ca de luni calatorii pot vedea in timp real, in aplicatia Google Maps, gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun. In felul acesta, calatorii pot afla dinainte cat de aglomerat este mijlocul de transport…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat luni, 15 iulie, ca oamenii care merg cu transportul in comun in București pot vedea in timp real cat de aglomerate sunt autobuzele, tramvaiele și troleibuzele, dar este valabil numai pentru vehiculele noi.„De astazi, calatorii pot vedea in timp real, in aplicatia…

- Gabriela Firea a anunțat! „Accept orice invitație, din partea societații civile, a televiziunilor sau a radiourilor, de a participa la o dezbatere pentru viitorul Capitalei!”, a spus Gabriela Firea, fostul primar general al Bucureștiului și actualul candidat PSD la alegerile din 9 iunie. Firea are o…

- Acțiunea sa, pe care a prezentat-o intr-un clip publicat pe pagina personala de Facebook, are rolul de a atrage atenția asupra lipsei de interes a autoritaților locale din Sectorul 5 asupra problemelor oamenilor.In mesajul care insoțește clipul, Vigheciu lanseaza o provocare și pentru principalul contracandidat,…

- ”Mafie imobiliara inseamna sa corupi autoritatea publica. Adica tu, de exemplu, sa nu ai voie sa construiesti pe un spatiu verde si autoritatea publica sa-ti dea voie sa construiesti, cum e cazul in Modrogan, cum e cazul Kiseleff 45, asa-numitele gradini Versailles ale Bucurestiului. Am castigat si…

- Gabriela Firea atrage atenția. Aceasta a declarat intr-o intervenție la DCNews ca primarul Nicușor Dan nu a reușit sa continue proiectele incepute in primul sau mandat și ca bucureștenii au avut probleme mult mai mari cu apa calda și caldura. Actualul edil, Nicușor Dan, se plangea de datorii lasate…

- In Noaptea de Inviere, linia de tramvai 41 are un program de functionare prelungit, pana la ora 03.00, pentru a asigura deplasarile catre Manastirea Casin, important edificiu de cult ortodox, a anuntat sambata, primarul general, Nicusor Dan, intr-o postare pe Facebook. Tramvaiele liniei 41 vor circula…

- Nicusor Dan spune ca agentia Fitch a reconfirmat ratingul individual al Bucurestiului la nivel „A”, patru trepte deasupra ratingului Romaniei. „Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul individual al Bucurestiului la nivel «A». Asta inseamna patru trepte deasupra ratingului Romaniei, asta confirma…