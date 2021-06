Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor fi putea fi vaccinați anti-covid-19 și de acasa. Este anunțul de ultima ora in țara noastra, emis de autoritați. Totodata, informațiile oficiale arata și cine sunt beneficiarii, dar și ce pași trebuie urmați pentru acest tip de intervenție. Iata ce au declarat prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Bucureștiul trece, oficial, in scenariul verde, ca urmare se vor aplica o serie de noi relaxari ale masurilor restrictive impuse de autoritați in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus. Așadar, sunt vești bune pentru locuitorii Capitalei. Dupa ce s-a incheiat ședința Comitetului pentru Situatii…

- Este aglomerație și la aceasta ora pe Autostrada Soarelui, iar turiștii care se intorc de pe stațiunile aflate la malul marii circula bara la bara, iar cel mai probabil mulți dintre ei nu vor ajunge acasa in momentul in care intra in vigoare carantina de noapte. Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat…

- Consilierii municipali vor decide in sedinta de marti, de la ora 10:00, daca vor da unda verde pentru deschiderea unui centru de vaccinare anti-COVID drive-through in Piata Constitutiei, informeaza Agerpres . Centrul drive-through din Piata Constitutiei ar cuprinde patru puncte de vaccinare, potrivit…

- Magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele mici doi metri. Pentru a nu aparea discuții, magazinele vor afișa la intrare numarul maxim de clienți admiși simultan, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica, relateaza Mediafax. Alin…

- In urma cu putin timp, in aceasta dimineata, Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat la Digi 24 ca au fost aplicate sanctiuni si pentru unii dintre participantii la protest dar si pentru organizatori.In Capitala o parte a celor care au fost la protest au eliberat piata in jurul orei 04.00.Circa…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București va fi convocat sambata pentru adoptarea masurilor care vor fi instituite de duminica, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Se va publica intre timp hotararea…

- Alin Stoica, prefectul capitalei, a declarat vineri ca incearca de ore bune sa ia legatura cu sindicaliștii care protesteaza la metrou de la primele ore ale dimineții, dar fara succes. „Deocamdata nu am cererile, dupa ce le am pot sa le raspund”, a spus el.