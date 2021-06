Bucureștenii nu scapă de vremea urâtă. Meteorologii anunță ploi și vijelii până marți Bucureștenii nu vor scapa de vremea urata. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile și vijeliile vor continua pana marți, iar temperaturile in acest weekend vor ajunge la 23-26 de grade. Meteorologii au emis sambata o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 12 iunie ora 11.00 – 15 iunie ora 23.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in special in cursul zilei de astazi vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu…

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- Meteorologii au emis prognoza meteo speciala pentru București. Temperaturile scad mult sub normalul perioadei. Temperaturile vor ajunge pana la maxime de 14 – 17 grade și vor fi frecvente ploi cu descarcari electrice. Meteorologii spun ca pana marți vremea va fi in general instabila și racoroasa. Cerul…

- Temperaturile in București scad brusc de la 23 de grade la 9 grade Celsius, conform prognozei speciale emisa miercuri, de Administația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ca pana vineri vor fi innorari, vant și precipitații in Capitala.

- ANM a emis o avertizare meteo de ploi, descarcari electrice și vant pentru municipiul București. Meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme rea in Capitala, valabila de luni, de la ora 15.00. Potrivit Aministrației Naționale de Meteorologie (ANM), in București vor fi ploi, descarcari electrice…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul București. In prima zi de Paște, vremea va fi neobișnuit de calda. In noaptea de Inviere insa, se anunța instabilitate atmosferica. Potrivit meteorologilor, in noaptea de sambata spre duminica se vor semnala averse și descarcari electrice. Vantul…

- Meteorologii au emis miercuri o prognoza speciala București și anunța vreme inchisa și rece pana sambata, informeaza Mediafax. Miercuri de la ora 10:00 pana joi la ora 8:00, vremea va fi inchisa și rece, iar pe parcursul zilei temporar va ploua și se vor acumula cantitați de apa, in medie,…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru Bucuresti. Se anunța ploi si cantitati insemnate de apa, precum si intensificari ale vantului. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de marti (16 martie) si in noaptea de marti spre miercuri (16/17 martie), va ploua aproape…