- Primaria Capitalei ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata, a declarat primarul general, Nicușor Dan. Edilul a declarat ca are acasa caldura și apa calda, in ciuda avariilor din București.

- "Vreau sa va anunt ca incepem procedurile pentru inlocuirea sistematica a retelei de termoficare, e vorba de 60 de kilometri de retea pe care ii platim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, si de 200 de kilometri de retea pe care o sa-i platim din fonduri europene, aproximativ 300…

- Compania municipala Termoenergetica București a actualizat lista strazilor din Capitala fara caldura și calda.Experții in energie susțin ca, daca nu se iau masuri urgente, problemele se vor acutiza. In plus, soluția centralei de apartament, la care se gandesc mulți bucureșteni acum, vine la pachet cu…

- Consumul de energie electrica al tarii a ajuns marti la 9.389 MW, reprezentand cel mai mare nivel din acest an, potrivit unui comunicat al Transelectrica, operatorul de transport si sistem. La nivelul municipiului Bucuresti, consumul a atins 1.400 MW. Citește și: Liderul AUR, George…

- Primaria Capitalei si Ministerul Fondurilor Europene au incheiat, marti, un contract de finantare din fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de termoficare din Bucuresti, in cadrul acestui proiect urmand sa fie imbunatatita aceasta retea pe 210 kilometri din cei 954. In urma acestui proiect,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca acest contract isi propune reabilitarea a 23% din reteaua de termoficare a Capitalei. "Semnam astazi contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 kilometri din cei 954 kilometri.…

- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…