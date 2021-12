Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai modern sistem centralizat de distribuție termica din țara, al Oradiei, va scoate, in fiecare luna de iarna din acest sezon, peste 700 de lei din buzunarul locatarilor din apartamentele de 2 camere. Anunțul a fost facut chiar de catre primarul municipiului, Florin Birta, acesta justificand…

- Plenul Consiliului Județean Timiș de miercuri a oferit un exemplu interesant care poate fi definit ca un dialog dintre doua persoane in care acestea mimeaza ca nu ințeleg ce se vorbește. Consilierii județeni ai USR au cerut conducerii CJT sa ajute, financiar, din excedentul bugetar al insitituției,…

- Specialistii din Marea Britanie au gasit o solutie ieftina pentru ca cei care au centrale termice sa plateasca mai putin la facturile de energie electrica si gaz. Sfat de milioane pentru cei care au centrale termice. Expertii din Marea Britanie spun ca un truc ieftin, care costa doar 3 lire, poate reduce…

- ANRE propune introducerea a trei categorii de compensații in cazul clienților consumatori casnici pentru care citirea contorului se face cel puțin o data la șase luni. Banii urmeaza sa se acorde in mod automat, fara sa fie nevoie de vreo reclamație sau sesizare, a explicat vicepreședintele ANRE, Zoltan…

- Prețul la gaz continua sa le aduca probleme in plus romanilor. Ce s-a intamplat in ultimele doua zile la nivel de UE a speriat pe toata lumea, așa ca specialiștii au transmis un semnal de alarma. Nici Romania nu scapa de aceste momente crunte. Anunțul dureros pentru romanii cu centrale. Ce au transmis…

- Nicusor Dan spune ca si in aceasta iarna vor fi bucureșteni care vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la reteaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se va vedea din pacate incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna asta o sa fie putin mai bine decat anul trecut, ceea…

- La nivel mondial se constata o creștere exponențiala la prețul gazelor naturale, care a crescut mai mult de la un an la altul. Motivul, spun specialiștii, se datoreaza combinației preocuparilor privind oferta și creșterea cererii. Se așteapta ca prețul gazelor naturale sa creasca in continuare. Daca…

- Termoenergetica a inceput incarcarea cu apa a conductelor din București si face teste de presiune. Pregatirile pentru sezonul rece vin pe fondul temerilor ca facturile la intreținere vor exploda, in timp ce bucureștenii vor face din nou frigul in case sau nu vor avea apa calda.