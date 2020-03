Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat ca a trimis scrisori catre ambasadele SUA, Germaniei, Chinei, Israelului si Austriei pentru a fi trimise capitalelor statelor respective, in vederea solicitarii unui sprijin pentru cele 19 spitale din Bucuresti.

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat, miercuri seara, ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada „au scapat de izolare și de carantina”. Medicul estimeaza ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paște.…

- Un caine de companie in varsta de 17 ani din Hong Kong, care a fost testat negativ la coronavirus dupa ce suspiciunile initiale de infectare s-au dovedit nefondate, a murit la doua zile dupa ce a fost eliberat din carantina, au anuntat miercuri autoritatile, potrivit Reuters. Potrivit…

- Masuri speciale pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus in Sectorul 4 al Capitalei. Astfel, incepand din aceasta saptamana, primaria are in dotare doua autospeciale pentru ridicarea deșeurilor posibil contaminate, de la persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu de pe raza…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina institutionalizata, miercuri dimineata, si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectate cu coronavirus, iar alte peste 10.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu. Primul pacient confirmat cu coronavirus la noi in tara a fost externat, iar…

- Deputata PNL Mara Calista a fost impreuna cu soțul ei la carnavalul din Veneția. Intorsa in țara de urgența, cei doi au decis sa stea in izolare pentru 14 zile pentru a se asigura ca nu au simptomele coronavirus."Am ales s saintram in aceasta izolare la domiciliu pret de cel putin 14 zile, voluntar,…

- Zece orașe din China au fost puse in carantina de autoritați, ca masura de a precauție pentru opri raspandirea noului coronavirus depistat inițial la Wuhan din provincia Hubei, care pana in acest moment a ucis 25 de persoane, iar peste 830 de oameni au fost infectați, relateaza