- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat vineri, la emisiunea „LIVE” de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru, ca in ceea ce privește termoficarea „in patru ani vom fi mult mai bine decat suntem acum”, adaugand ca va rezolva 70-80% din avariile care sunt in prezent.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca datoria curenta pe care municipalitatea o are la Elcen este intre 200 si 250 de milioane si a precizat ca in lunile de vara Primaria plateste mai mult. El a anuntat ca aceasta datorie curenta ar putea fi stinsa cel tarziu in luna august.Nicusor Dan a fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in 2024 numarul de mijloace de transport in comun dotate cu aer conditionat a crescut cu 22%, urmand ca treptat sa fie inlocuit integral parcul circulant al STB cu vehicule moderne, adaptate la nevoile calatorilor.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca au fost deschise trei locuri de joaca noi in Parcul Herastrau si unul de fitness in Parcul Izvor, urmand ca "zilele acestea" sa mai fie deschise inca sapte spatii de joaca in parcurile Carol, Floreasca si Herastrau.

- Gabriela Firea, candidata PSD pentru Primaria Capitalei s-a declarat "profund intristata" ca primarul Nicusor Dan a abandonat proiectul inceput de ea, in anul 2019, privind transportul elevilor cu autobuze scolare.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…

- Reprezentanții ALPAB au asigurat publicul ca transplantarea copacilor a fost efectuata cu grija, fara a afecta sanatatea acestora, și ca este necesara pentru a permite lucrarile de extindere a bulevardului și relocația utilitaților subterane. Primarul Capitalei, Nicușor Dan , a subliniat importanța…

