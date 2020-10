Bucureștenii au primit mesaje RO Alert după creşterea ratei de infectare cu noul coronavirus Bucureștenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea ratei de infectare cu noul coronavirus. Incidenta cumulata a depasit 3 cazuri la mia de locuitori, iar de marți au intrat in vigoare mai multe restricții, potrivit Mediafax. „Atenție! In municipiul București nivelul de raspandire a noului coronavirus (Covid-19) este ridicat - peste 3 la mia de locuitori. MASCA este obligatorie in spațiile deschise și in cele inchise! ȘCOLILE iși vor desfașura cursurile online. Activitatea IN INTERIOR a restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacole și salilor de jocuri de noroc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

