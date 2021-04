Bucureştenii au început weekend-ul pe străzi. Protestele contra restricţiilor se înteţesc! Bucurestenii nemultumiti de restrictiile impuse de autoritati au iesit din nou pe strazi, vineri seara. E posibil ca tot weekend-ul sa fie presarat cu astfel de evenimente. Cel putin in Capitala. Vineri, a șasea seara la rand, romanii au inceput sa se adune in Piața Universitații pentru a participa la noi proteste impotriva restricțiilor. Pana […] The post Bucurestenii au inceput weekend-ul pe strazi. Protestele contra restrictiilor se intetesc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

