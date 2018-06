Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor sa doneze sange pot veni joi in Parcul Regele Mihai I (fost Herastrau), intrarea Charles de Gaulle, intre 8,30 si 13,30, la Centrul Mobil de Donare. Initiativa vine in contextul in care joi este Ziua Mondiala a Donatorului de Sange.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in acest weekend, vremea se menține deosebit de calda, in mare parte a țarii, pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 32 de grade. In Capitala, sambata seara sunt așteptate ploi de scurta durata și descarcari electrice, informeaza Mediafax.…

- Circulatia va fi restrictionata sambata, in Capitala, in contextul organizarii evenimentului sportiv Happy Run - Race For The Cure Romania. Potrivit Brigazii Rutiere, evenimentul se va desfasura intre orele 9,30 - 10,30 pe urmatorul traseu: Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle…

- Persoanele interesate de aceasta campanie pot dona incepand din 5 iunie si pana in 14 iunie, cand este marcata Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Afla ce conditii trebuie sa indeplinesti, ce boli te impiedica sa donezi si ce beneficii primesti.

- Amenzile neplatite in trei luni de la aplicarea lor se pot transforma in pedeapsa cu inchisoarea, potrivit unui proiect de lege. Persoanele care primesc amenzi si care nu le platesc in termen 90 de zile risca munca in folosul comunitatii si ulterior inchisoare, potrivit unui proiect inregistrat la Senat,…

- Aproape 100 de bucureșteni au donat sange in weekendul trecut, in cadrul a doua centre special amenajate de Mega Mall, alaturi de Centrul de Transfuzie Sanguina București și de Asociația React. Acțiunea a facut parte din campania „Fii Mega-Salvator! Doneaza sange!” și a avut drept scop creșterea rezervelor…

- Persoanele care denunța incalcari ale dreptului Uniunii (whistleblowers) vor beneficia de un nivel de protecție ridicat, ca urmare a noii propuneri legislative prezentate luni de Comisia Europeana. ”Prin aceasta, se vor stabili standarde noi aplicabile la nivelul intregii UE, se vor crea canale sigure…

- Un mars al biciclistilor va avea loc sambata, incepand cu ora 14,30, in Bucuresti, punctul de pornire fiind intrarea Charles de Gaulle, din Parcul Herastrau. Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), la acest mars sunt asteptati toti cei care…