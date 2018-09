Bucureșteni rătăciți pe drumul spre Peștera Râșnoavei Jandarmii montani au fost alertați, prin serviciul 112, pentru a porni in cautarea unei familii din București, care s-a ratacit pe traseul catre Peștera Rașnoavei. „Experiența și cunoașterea temeinica a zonei de responsabilitate a facut ca timpul de raspuns la acest apel sa fie unul scurt, persoanele fiind aduse in siguranța in zona Cetații Rașnov. Persoanele nu au avut nevoie de ingrijiri medicale”, a declarat Cristian Roșu, purtatorul de cuvant de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov. The post Bucureșteni rataciți pe drumul spre Peștera Rașnoavei appeared first on . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

