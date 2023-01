Bucureșteni fără căldură în apartamente, în plină iarnă Din cauza avariilor de la magistrale din mai multe cartiere din Capitala, oamenii sunt nevoiți sa stea in frig. Situatie dramatica pentru sute de mii de bucureșteni care nu au caldura și apa calda in plina iarna. Din cauza avariilor de la magistrale din mai multe cartiere din Capitala, oamenii sunt nevoiți sa stea in frig. Cele mai mari probleme sunt in sectoarele doi, patru și șase. Potrivit Termoenergetica foarte multe blocuri din Capitala au ramas fara caldura și apa calda in plina iarna, din cauza avariilor de la rețea. Compania a transmis ca lucreaza sa remedieze aceasta situație insa nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca și mainile și picioarele sunt la extremitați ale corpului, adica la distanța de inima, cea care asigura alimentarea diferitelor organe. Iar cand este frig, sangele este dirijat in special spre organele vitale (inima, creier etc.), in defavoarea zonelor periferice ale corpului. Medicii explica de…

- Potrivit Termoenergetica foarte multe blocuri din Capitala au ramas fara caldura și apa calda in plina iarna, din cauza avariilor de la rețea.Compania a transmis ca lucreaza sa remedieze aceasta situație insa nu se știe cand se vor rezolva problemele. 6 16Pana atunci, insa, oamenii sunt nevoiți sa stea…

- OMV Petrom este prima companie care a scumpit carburantii in acest an. Compania a facut astfel prima majorare de preturi dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind astazi atat benzina, cat si motorina cu 5 bani pe litru. Pretul benzinei standard din statiile Petrom din Capitala a ajuns pana la 6,35 lei,…

- Fermierii din Oltenia spun ca multe solarii au fost deja invadate de un daunator aparut destul de recent la noi in țara. Este vorba despre tuta absoluta, o insecta mica ce poate distruge totul și care se inmulțește extrem de repede.

- Zeci de blocuri din Sectorul 2 al Capitalei nu au apa calda și caldura de cand a inceput iarna.„Macar o ora nu am avut caldura, acum sunt amorțite, iar in noiembrie, pana la 1 decembrie nu am avut caldura. Foarte scump, dar nu știu de ce, nu am avut caldura, am ințeles ca ne-au bagat 60 de milioane…

- Sunt vești proaste pentru bucreșteni dupa ce s-a aflat ca ar putea ingheța in case in aceasta iarna. Cei care cunosc situația sistemului centralizat de caldura din Capitala spun ca dupa cateva zile de ger țevile de caldura vor ceda, astfel ca locuitorii ar trebui sa se roage la Dumnezeu pentru zile…

- ”Vine iarna și sute de mii de bucureșteni se ingrozesc la gandul ca ar putea ramane fara caldura. Primarul general s-a laudat ca va fi mult mai bine, dar realitatea este cu totul alta”, scrie Gabriela Firea pe o rețea sociala.

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunta ca, incepand de luni au loc lucrari de remediere a unor avarii in zone din Sectoarele 2, 4 și 6 și va fi sistata caldura pentru sute de blocuri și Institutul Oncologic Fundeni pana miercuri noap