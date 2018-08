Stiri pe aceeasi tema

- Un spectator a scos un pistol, la Zilele Timișoarei, in timpul concertului lui Connect-R de vineri, 3 august. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a fost reținut imediat și dus la audieri. El este originar din Petroșani, județul Hunedoara, dar lucreaza la o firma din orașul de pe Bega. Acesta, aparent…

- Femeia, intr-o incercare disperata de a se sinucide, si-a turnat pe corp o substanta inflamabila, dupa care si-a dat foc. Apropiatii familiei povestesc ca femeia obisnuia sa bea, lucru ce ducea de multe ori la certuri cu sotul. Aceasta a ajuns la spital, cu rani foarte grave pe o suprafata considerabila…

- Rezultate Bacalaureat 2018 EDU.RO, județul Vaslui. Absolvenții de liceu au terminat joi, 28 iunie, examenul de Bacalaureat 2018, insa afla abia miercuri, 4 iulie, rezultatele examenelor, urmand ca cele finale, dupa contestații, sa fie afișate pe 9 iulie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, un cod galben de ploi in București și alte șase județe din țara. Totodata, meteorologii spun ca va ploua torențial și in județele Ilfov, Calarași, Olt, Dolj Constanța și Tulcea. Potrivit ANM, in București va ploua vineri pana la ora 17:30. Vor…

- HAI LA MUNCA!… Miile de asistati social din judetul Vaslui, de multe ori barbati in putere, care invoca diverse boli, doar pentru a primi pomana de la stat, risca sa ramana fara niciun ban. Deputatii au adoptat, ieri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului…

- Polițiștii cauta o minora, de 11 ani, din comuna Balteni, județul Vaslui, care a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. Ieri, PRICOP VERONICA CATALINA, in varsta de 11 ani, din comuna Balteni, județul Vaslui, a plecat ...

- Deputatul Daniel Olteanu Deputatul Daniel Olteanu atrage atenția ca, in județul Vaslui și in alte zone sarace din țara, lipsa de preocupare a autoritaților pentru marile investiții in infrastructura condamna generații intregi la un viitor incert. Șansele de reușita in viața pentru copii se diminueaza…