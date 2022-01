Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de amenzi in valoare de aproximativ 68.000 de lei au fost aplicate sambata noaptea in Capitala, in urma unor controale ale Politiei rutiere, fiind deschise si trei dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru conducere fara permis.

- Un barbat de 27 de ani, polițist la Poliția Alexandria, județul Teleorman, este cercetat dupa ce ar fi furat mașina unei firme. Acesta era baut și sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au fost sesizați sambata de angajatul unei firme din Alexandria despre furtul…

- Politistii Brigazii Rutiere Bucuresti au depistat in noaptea de sambata spre duminica, patru persoane care se aflau la volan dupa ce consumasera alcool sau substante psihoactive, pfrecum si un barbat care conduea cu 135 km/h pe un sector de drum unde limita de viteza era de 50 km/h. In urma actiunilor…

- Un troleibuz și o mașina s-au ciocnit violent in aceasta seara. Totul s-a intamplat la intersecția strazilor Ismail și Dimitrie Cantemir. Din imaginile transmise redacției noastre, se poate observa ca troleibuzul a fost avariat.

- Un autoturism a Jandarmeriei a cazut luni intr-o șant sapat pe Șoseaua Fundeni din Capitala, relateza Dig i24 citand Info Trafic București Ilfov. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de Sorin Despina, purtator de cuvant al Jandarmeriei, care a precizat ca vehicului era intr-o misiune de patrulare.…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00:40, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul Carol I din municipiu, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un barbat, care nu s-a conformat…

- Un șofer baut și drogat, urmarit de Poliție prin Capitala, a intrat cu mașina intr-un stalp. Potrivit unui comunicat emis de Brigada Rutiera București, in jurul orei 09.00, politisti din cadrul Brigazii Rutiere, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in intersectia Bd. Aviatorilor/Piata…

