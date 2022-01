Stiri pe aceeasi tema

- Anii 2020 și 2021, marcați de criza sanitara, au adus mai multe schimbari in activitatea de conciliere derulata in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Consumatorii au trimis in acești aproape doi ani cele mai multe cereri de negociere cu bancile și IFN-urile,…

- In ultimii cinci ani, peste 2.000 de consumatori din Romania au obținut de la banci și IFN-uri, cu ajutorul CSALB, reducerea sau eliminarea comisioanelor, diminuarea dobanzilor, scaderea ratelor la credite sau chiar ștergerea intregului sold ramas de achitat. Unii consumatori au obținut reduceri de…

