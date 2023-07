Industria ospitalitații are un mesaj pentru cei care ar putea fi speriați de temperaturile caniculare și de peisajele infernale ale incendiilor de padure: lasați la o parte temerile și bucurați-va in continuare de vacanța. In Grecia, 20.000 de persoane au fost evacuate din Rodos in weekend, in urma incendiilor care au cuprins parți ale insulei, […] The post Bucurați-va de vacanța! Canicula nu amenința oferta turistica europeana first appeared on Ziarul National .