- Guvernul austriac a anuntat miercuri o noua etapa de flexibilizare a restrictiilor impotriva coronavirusului, axate asupra gastronomiei si evenimentele cu public la care, din septembrie, vor putea participa pana la 10.000 de persoane pe stadioane de fotbal si la concerte in aer liber, relateaza EFE.

- Mai multe restrictii generate de pandemia de COVID-19 sunt eliminate, de luni, 15 iunie. Astfel, Guvernul a decis la sarsitul saptamanii trecute ca, de azi, pot fi deschise mall-urile, piscinele in aer liber, salile de sport, casele de pariuri si agentiile loto.De pe 15 iunie, mallurile iși deschid…

- Consiliul Judetean Cluj și Agenția de evenimente Spotlights vor transforma temporar o parte din tribunele Cluj Arena într-un teatru în aer liber pregatit sa organizeze eveniment de toate tipurile în condițiile impuse de starea de alerta. Începând de vineri,…

- Guvernul acorda ajutoare de urgenta in valoare de peste 500.000 de lei pentru aproape 200 de familii si persoane singure aflate in situatii dificile in urma unor incendii, inundatii sau cu probleme de sanatate grave, anunța news.ro.Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o…

- Deși maștile sunt obligatorii in spațiile publice inchise inca de la 15 mai, atunci cand Romania a intrat in stare de alerta, statul nu a furnizat, inca, maști cetațenilor. In prima instanța, peste doua milioane de romani ar urma sa primeasca maști gratuit de la stat. Guvernul a adoptat OUG ieri, 21…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, ca de la 1 iunie, romanii vor putea merge la terase, dar și la spectacole in aer liber. Cu o singura condiție: sa nu creasca numarul de persoane infectate.”Vom redeschide activitați unde sa exista un risc limitat de raspandire a…

- Guvernul va crește numarul maxim de persoane care au voie sa se intalneasca in public la 500 incepand cu 10 mai, in creștere de la o limita de 10 persoane, a transmis marți TV2, citand ministerul Sanatații. Asadar, Danemarca nu va permite adunarile publice care sa depașeasca 500 de persoane pana cel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca este permis exportul de grau si de produse derivate. Asta deși Ordonanța Militara nr. 8 interzisese exportul. Noua prevedere este inclusa in Ordonanta militara nr. 9, prezentata joi. „Un alt punct important al acestei ordonante se refera…