- La ceas aniversar, șase pompieri din cadrul ISU Botoșani, care s-au evidențiat prin modul exemplar de indeplinire a atribuțiilor de serviciu, au fost inaintați in gradul militar urmator, inaintea expirarii stagiului minim.

- Saptamana bogata la Botoșani, credincioșii fiind așteptați nu doar la slujbele de duminica, ci și la sfințiri de biserici, intalniri pastorale sau sa cinsteasca, alaturi de un sobor de preoți, Sfanta Cruce.

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare dintre sfinți, dupa Fecioara Maria. Praznicul de azi marcheaza Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul – sarbatoare care incheie anul bisericesc 2022. Biserica ortodoxa serbeaza de obicei ziua morții sfinților, adica data trecerii lor la cele…

- La data 28 august 2022, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, in colaborare cu Asociația ”We Care About Strays” au organizt o acțiune, in comuna Dimacheni, pentru informarea deținatorilor de animale privind obligativitatea sterilizarii și interdicției abandonului de animale.

- Teodora Grama este o femeie copilot care din anul 2017 lucreaza in acest domeniu. Are peste 3.000 de ore de zbor, ajungand in Iași, dar și in cele mai importante orașe din Europa. Spune ca de mica și-a dorit sa lucreze in aviație și ca iși dorește sa devina comandant.

- Prim Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Viorel Teliceanu a oferit pentru ZIUA de Constnata cateva explicatii in referire la cazul armei sustrase de la un militar de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat. Procurorul a precizat ca arma a fost gasita chiar de militarul…

- Nu exista „mie nu mi se poate intampla!” Copiii mici trebuie supravegheați in permanența. O clipa de neatenție poate determina sfarșitul tragic al unui destin aflat la inceput de drum, iar noi, cei responsabili de soarta lui, nu trebuie sa uitam acest lucru. Acesta este principalul mesaj al acțiunii…

- 28 de botoșaneni, cu varste cuprinse intre 17 – 47 ani, sunt pregatiți sa participe la misiuni, alaturi de pompieri. Aceștia au finalizat primele doua etape din cadrul programului național „Salvator din pasiune”, respectiv cursul introductiv și cel de acordare a primului ajutor de baza.