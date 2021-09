Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu a fost jefuit in timp ce se afla cu soția in vacanța la Milano. Hoții au folosit metoda “imbrațișarea” și i-au luat un ceas de lux. Conform presei italiene, Olaroiu se plimba cu soția pe via della Spiga din Milano, atunci cand un barbat a venit și l-a imbrațișat pe tehnician. Dupa acest…

- Incendiul deosebit de violent a izbucnit joi seara dupa ora 20.30 la o hala din Cluj-Napoca. In incinta erau depozitate cantitați mari de vopseluri și butelii. De altfel, doua butelii au explodat in incendiu. Pompierii au fost sesizați prin apel la 112 ca o hala- depozit a luat foc. “La interventie…

- Dupa ora 22,00 Bucureștiul a fost maturat de o vijelie puternica, neprognozata de meteorologi. Timp de zeci de minute vantul a batut in rafale care au depașit 80 de km/ ora, producand pagube imense. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite de o antena GSM prabușita sub puterea vantului.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a susținut luni o declarație de presa dupa intalnirea membrilor coaliției care a durat cateva ore. In timpul declarațiilor, liderul liberalilor a avut o surpriza nu prea placuta. Angajații Guvernului au dat drumul la stropitorile care intrețin spațiul verde din fața Palatului…

- 99 de persoane sunt date disparute, dupa ce un bloc cu 12 etaje s-a prabușit, joi, in Miami. Printre ele se afla și rude ale primei doamne din Paraguay. Operatiunile de salvare sunt in desfasurare. Președintele Joe Biden a decretat stare de urgența și a dispus trimiterea de ajutoare federale. “Le spun…

- Doi barbați despre care se spune ca ar face parte din clanurile de interlopi din Galați s-au rafuit joi noapte intr-o parcare dintre blocuri. Locatarii au sunat ingroziți la 112. Pentru un barbat de 39 de ani a fost prea tarziu. A fost injunghiat in gat și in abdomen și a murit la spital. Victima […]…