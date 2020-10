Cresterea pensiilor cu 40% ar majora cheltuielile cu salariile si pensiile la 90% din veniturile din taxe si impozite, ceea ce este aberant, a declarat luni Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra. "Scenariul meu de baza este ca nu vom ajunge la o crestere de 40% a pensiilor si pentru aceasta cred ca va fi nevoie si ca alegerile sa aiba loc pe 6 decembrie. Daca ne uitam la Australia, ideea ca amanam alegerile pana in martie nu este buna pentru ca Australia a avut un varf al epidemiei exact in ceea ce la noi ar insemna februarie - martie. Deci e…