Bucovina si Dordeduh la Arenele Romane pe 17 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București va invita pe 20 și 27 iunie, de la ora 20:00, la Sala Atelier sa vedeți „20 de ani in Siberia” dupa cartea de memorii a Aniței Nandriș Cudla, in regia lui Sorin Misirianțu.Un spectacol despre destinul unei țaranci bucovinence, autoare a uneia dintre…

- Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București va invita pe 20 și 27 iunie, de la ora 20:00, la Sala Atelier sa vedeți „20 de ani in Siberia” dupa cartea de memorii a Aniței Nandriș Cudla, in regia lui Sorin Misirianțu – Un spectacol despre destinul unei țaranci bucovinence, autoare a uneia dintre…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața a 2.500 de fani. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat…

- alt-J canta la Bucuresti pe 22 iunie 2022 la Arenele Romane. primele 200 de bilete din fiecare categorie au preturi earlybird. alt-J este o formatie de indie rock din Leeds, Marea Britanie, activand pe scena muzicala din 2007. Primul album, ‘An Awesome Wave’ a fost lansat in 2012 si le-a adus artistilor…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Surse din proximitatea MAE au explicat decizia prin faptul ca persoana respectiva desfasura „activitati de spionaj”. La cateva zile de la anunt, „diplomatul” expulzat poate fi vazut intr-un filmulet aparut…

- Nicușor Dan a prezentat primele rezultate de la vaccinare drive-thru din București, de la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Piața Constituției. Acesta este primul centru de vaccinare drive-thru din București. Vaccinarea a inceput la ora 8, iar in primele 2 ore, au fost vaccinate deja 100 de…

- Turneul european aniversar al formatiei britanice de heavy metal Judas Priest, care urma sa inceapa la sfarsitul lunii mai, a fost amanat din nou din cauza ''problemelor actuale de vaccinare COVID-19 din Europa'', conform unui anunt publicat miercuri de trupa pe Twitter. …

- La Iasi au fost 123 de cazuri noi, mai putine decat in Bucuresti (1.446), Ilfov (236), Cluj (236), Brasov (170), Constanta (161), Timis (155), Dolj (137), Prahova (130), Galati (125). Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 589 de persoane au fost…