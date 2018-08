Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 iulie, de la ora 18.30, in Scuarul Mircea cel Batran este programat spectacolul ”Imnul National – cantecul sub care s-a facut Unirea” al copiilor din Cernauti – Ucraina, Cahul – Republica Moldova si din Ramnicu Valcea, derulat sub semnul Centenarului Unirii si in contextul Zilei Imnului…

- Membru al Academiei Romane si presedinte de onoare al Societatii pentru Cultura si Literatura Romana in Bucovina, prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc s-a stins din viata miercuri, 4 iulie, la varsta de 98 de ani. A plecat la Ceruri lasand in urma multa tristete in randul familie, al cunoscutilor, ...

- Conferintele BTL Design impreuna cu trustul de presa Agora Group SA organizeaza in data de 21 iunie la Suceava, o noua editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul va avea loc la hotel Bucovina incepand cu ora 9.30. Evenimentul este impartit in doua sesiuni…

- Drumurile se repara repid si de calitate. De asta s-a convins personal ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a mers sa inspecteze cum stau lucrurile in satul Step-Soci, din raionul Orhei. Acolo sunt reabilitate cinci artere adiacente, cu o lungime de un kilometru.

- Actiunea Consiliului Judetean Suceava, de promovare a judetului Suceava in capitala Austriei, intitulata „Bucovina saluta Viena", a fost apreciata de seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur, drept „un mare succes al judetului Suceava". Imaginile de la eveniment arata ...

- Un studiu clinic a masurat raspunsul biologic la persoanele care trec la IQOS timp de șase luni comparativ cu cele care continua sa fumeze. Studiul demonstreaza ca, dupa șase luni, opt indicatori ai raspunsului biologic (criteriile primare de risc clinic) s-au imbunatațit la persoanele care au adoptat…

- In anul Centenarului Marii Uniri, CNSAS a publicat dosarele marilor personalitati care au participat activ la actul din 1918, din Basarabia, Bucovina si Transilvania, precum: Iuliu Maniu, Ion Flueras, Pantelimon Halipa, Iosif Jumanca, Ioan Nistor si Ion Pelivan. Cu totii au fost aruncati in temnitele…

- 82 de ani de la deschiderea Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti" Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti împlineste astazi 82 de ani. Muzeul a fost inaugurat la 10 mai 1936, în prezenta regelui Carol al II-lea al României, iar pentru…