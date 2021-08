Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, de 21 de ani, din Egipt a murit in urma unui infarct la cateva ore dupa ce s-a casatorit. Isra Shaaban, in varsta de 21 de ani, a murit in aceeași zi in care s-a casatorit, potrivit The Sun . Potrivit spuselor apropiaților, tanara a inceput sa se simta rau la scurt timp dupa ce a ajuns acasa…

- Cu ce emisiuni spera Antena 1 sa fie lider de audiența in toamna Toamna lui 2021 aduce o mulțime de surprize pentru telespectatorii Antena 1. De departe, cele mai așteptate show-ul tv sunt X Factor, Asia Express și iUmor. Telespectatorii se vor putea delecta insa și cu doua emisiuni noi nouțe. Este…

- Noul favorit al Wimbledonului, Novak Djokovic, a împlinit șapte ani de casnicie în ajunul finalei de ieri. La aniversare, revista Hello! a facut o calatorie în timp la 10 iulie 2014. Campionul, care câștigase al doilea sau titlu la The Championships cu câteva zile…

- Denisa Tanase traiește din 2017 o frumoasa poveste de dragoste cu Mircea Branzei, proprietar al mai multor afaceri. Jumatatea trupei Bambi a decis sa ii devina soție, in mare secret! Evenimentul a avut loc vineri, 18 iunie, intr-un loc de vis din Nisa. Fericitul eveniment a avut loc intr-o locație...…

- Un barbat din Iași a fost amendat cu 1.000 de lei de catre un polițist chiar in ziua nunții sale. Acesta a fost acuzat ca și-a organizat nunta in plina pandemie COVID-19. Mirele a contestat decizia polițistului in instanța, iar judecatorii i-au dat caștig de cauza. Amendat in ziua nunții sale In cadrul…

- Daiana Anghel, fosta prezentatoare Antena 1, s-a casatorit religios cu Sorin Gonțea, la cateva luni dupa ce barbatul a suferit in infarct. Vineri, 4 iunie, vedeta a stralucit intr-o rochie spectaculoasa de mireasa, ce a atras atenția tuturor. Nunta celor doi soți a fost organizata in mare secret in…

- Un medic din localitate a fost chemat la fata locului, dar nu a putut sa o salveze.Decat sa opreasca ceremonia, familiile mirelui si a miresei au fost de acord sa continue nunta prin inlocuirea femeii cu sora ei. Corpul femeii a fost tinut intr-o camera separata pe parcursul festivitatilor, iar ulterior…