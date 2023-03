Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Tribunalului București de a respinge anularea PUZ-urilor din Sectoarele 2 și 4 este un prim pas spre deblocarea unei situații create in mod artificial, prin care Capitalei i se restituie dreptul la dezvoltare. Bucureștiul are nevoie de reglementari clare și previzibile in domeniul urbanismului.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca i-a cerut primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa ia masuri „ferme” in privinta cainilor fara stapan, dupa ce o femeie a murit in Sectorul 6, adaugand ca USR nu doreste, pe de alta parte, ca Bucurestiul „sa intre din nou pe mana Gabrielei Firea”,…

- Printre ultimele succese imobiliare ale magnatului Ion Țiriac se numara sute de noi apartamente pe proprietațile pe care le deține la Brașov, Timișoara și Otopeni, finalizarea Țiriac Tower, continuarea cartierului Stejarii din București și…amenajarea unui monument funerar la Cimitirul Bellu ce va gazdui…

- Una dintre cele mai vechi promisiuni ale Bucurestiului fata de Moldova a inceput sa fie indeplinita dupa 164 de ani. Istoricii consemneaza faptul ca, la momentul 1859, cand s-a discutat despre mutarea capitalei din Iasi in Bucuresti, una dintre promisiunile facute Moldovei a fost aceea ca se va infiinta…

- O autoutilitara a ramas blocata joi in Pasajul Unirii, anunta Brigada de Politie Rutiera a Capitalei. "Pasajul Unirii, sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piata Universitatii, o autoutilitara a ramas blocata in interiorul pasajului. La fata locului au fost directionati politisti rutieri, pentru asigurarea…

- Liderul PNL sector 1, politicianul care ocupa funcția de ministru al Cercetarii in Guvernul Ciuca, e de parere ca „se putea mult mai mult la nivelul Bucurestiului”. Un semnal menit sa ajunga la urechile actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, mai ales in contextul in care acesta a anunțat ca și-ar…

- Capitala si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 1.029 de imobile din Capitala au probleme in ceea ce privește alimentarea cu agentul termic și cu apa calda, arata o situație prezentata de Compania Municipala Termoenergetica București. 457 de imobile/ blocuri prezinta deficiențe in alimentare, in timp ce 572 de imobile/ blocuri au apa calda și caldura…