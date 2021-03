Bucharest not to be quarantined solely on COVID-19 incidence rate

Stiri pe aceeasi tema

- Interior Minister Lucian Bode specified on Monday that the decision for quarantining Bucharest will not be based only on the COVID-19 incidence rate of 6 per thousand inhabitants, according to AGERPRES. "It's not just the incidence rate that leads to this decision. Experts say very clearly:…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat ca in tara noastra au fost inregistrate aproximativ 4.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la persoanele care au fost vaccinate cu prima doza si peste 400 de cazuri la rapelul cu cea de-a doua doza. „Eu nu stiu la nivel mondial. Exista…

- The French Embassy in Romania launched a communication campaign on Monday, aimed at increasing awareness of gender equality, according to actmedia.eu. The campaign will end on 25 November on the International Day for the Elimination of Violence against Women and will give the floor to personalities…

- Minister of Investments and European Projects, Cristian Ghinea declared during the debates in the Parliament’s Joint Committee for budget-finance on the 2021 budget that, Romania used over EUR 1.4 billion of European funds to fight the COVID-19 pandemic, according to Romania-Insider. The government…

- Doctor Andreea Moldovan, Deputy Minister of Health, told TV station Digi 24 that the new COVID-19 wave would be caused by “the British strain of the COVID-19 virus, but we should also consider the mutation from South Africa.” “We must think that the third wave is likely to happen here, especially because…

- Stocurile mici de vaccin anti-COVID determina unele state fie sa ia in calcul, fie chiar sa amane rapelul inocularii, pentru a vaccina cat mai multe persoane, insa efectele acestei strategii inca nu sunt cunoscute. Laboratorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinurilor anti-COVID, a avertizat,…

- Prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 alocata Romaniei va sosi vineri in Vama Nadlac, a declarat Lucian Bode, noul ministru al Afacerilor Interne. “Ministerul Afacerilor Interne este implicat si am cerut tuturor structurilor ministerului sa-si dea tot concursul sa contribuie la aceasta campanie…