Bucharest Marathon, programat pe 11 octombrie, a fost anulat și se va mai desfășura doar virtual Bucharest Running Club a anunțat ca, la solicitarea autoritaților, cursa de maraton a alergatorilor profesioniști din cadrul Raiffeisen Bank Bucharest Marathon nu se va mai putea desfașura in acest weekend. Avand in vedere evoluția situației actuale, in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 din București a atins nivelul de 2,28 la mia de locuitori. Aceasta decizie nu va afecta alergatorii inscriși la cursele virtuale, care vor participa individual, in condițiile anunțate inițial, in perioada 11 – 18 octombrie, pe traseul și in intervalul orar pe care il aleg. „Va informam, cu regret,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta decizie nu va afecta alergatorii inscriși la cursele virtuale, care vor participa individual, in condițiile anunțate inițial, in perioada 11-18 octombrie a.c., pe traseul și in intervalul orar pe care il aleg”, spun organziatorii. ”In contextul in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19…

- Maratonul Bucuresti a fost anulat, sambata, dupa ce numarul de imbolnavire cu Covid-19 din Capitala este de de 2,28 la mia de locuitori. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook de catre organizatorii evenimentului.„In contextul in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Bucuresti a atins…

- ”Avand in vedere evoluția situației actuale, in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 din București a atins nivelul de 2,28 la mia de locuitori. Acesta decizie nu va afecta alergatorii inscriși la cursele virtuale, care vor participa individual, in condițiile anunțate inițial, in perioada…

- Bucharest RUNNING CLUB anunța ca 3000 de alergatori sunt așteptați sa ia startul, in perioada 11-18 octombrie, in cadrul celei de-a XIII-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON. In data de 6 octombrie, a avut loc videoconferința de anunțare a evenimentului cu participarea domnului Ionuț Stroe,…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 12.00, in sedinta pentru a aproba un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Inaintea intrunirii Executivului, este programata, de la ora 11.00, o intalnire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care va stabili noile masuri care vor…

- Guvernul se va reuni luni in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, potrivit Agerpres. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta…

- Guvernul a decis miercuri seara noi restricții care intra in vigoare la 1 august. printre care și cele privind funcționarea teraselor, a cluburile și a barurilor din Romania.Astfel, conform hotararii guvernului Romaniei, operatorii economici care desfașoara activitatea in spațiile prevazute la pct.…

- Fosta gimnasta Carmencita Constantin este noua presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica. A castigat alegerile pentru conducerea forului, luni, cu 28 voturi. Contracandidatul sau, Ioan Suciu, a intrunit 16 sufragii, relateaza. Mandatul presedintei Carmencita Constantin la conducerea FRG va fi valid…