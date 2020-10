Bucharest Fashion Film Festival are loc exclusiv online

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra editie a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din Romania plasat la intersectia dintre fashion, film si advertising, se va desfasura in perioada 6-11 noiembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Festivalul se va desfasura exclusiv online si va avea loc pe site-ul…

- EducaTIFF, programul de educație cinematografica lansat de Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), dezvolta primul catalog online de filme dedicate pentru copii și adolescenți. Din 8 octombrie 2020, p...

- Ministerul Sanatații a publicat luni harta cu scenariile INSP pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, școlile vor decide in care din cele trei scenarii vor propune sa se desfașoare orele de curs. In țara, in total sunt 43 de localitați in scenariul roșu (ore…

- Producatorul roman de incalțaminte Prego, care deține șase magazine in Capitala, și-a concentrat, in pandemie, bugetul catre marketing, magazinul online fiind cel care a ținut pe linia de plutire toata afacerea. Acum, bucureștenii mizeaza pe dezvoltarea online și lasa in așteptarea deschiderea de…

- Candidatul Pro Romania la sefia Consiliului Județean Bacau, medicul Aurelia Taga a fost diagnosticata cu COVID-19, dupa ce una dintre colegele sale a fost si ea diagnosticata. Ea a declarat ca deocamdata nu are simptome. Candidatul s-a intalnit cu o zi inainte de aflarea rezultatului cu liderul partidului,…

- Cateva dintre cele mai așteptate filme din programul TIFF 2020 vor putea fi urmarite online, de pe intreg teritoriul țarii, pe TIFF Unlimited ( unlimited.tiff.ro ), platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Cei care nu vor putea fi prezenți la Cluj-Napoca intre 31 iulie…