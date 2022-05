Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea accelerata a prețurilor afecteaza o parte importanta a populației și este tema de dezbatere pentru guvernanți și pentru specialiștii din domeniul economic. Prof. univ. dr. Cristian Paun, de la Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul Academiei de Studii Economice din București…

- Cu o experiența de peste 20 de ani in logistica și supply chain, Laura Simion s-a alaturat echipei Flanco Retail incepand de luna aceasta, in poziția de Director de logistica. Anterior, Laura a ocupat timp de zece ani funcția de Regional Supply Chain Manager Europe pentru LC Waikiki. “Laura are o experiența…

- Alexandru Stratan este noul rector al Academiei de Studii Economice. Pentru el au votat circa 70% dintre membrii comunitații academice de la ASEM, a precizat pentru IPN Grigore Belostecinic, rectorul academiei, al carui mandat expira la 28 aprilie. Rezultatele votarii urmeaza sa fie aprobate miercuri,…

- Cu toate ca in prezent exista un ecosistem infloritor in jurul cryptomonedelor, la nivel european, unde majoritatea start-up-urilor din domeniu vin din Germania, Austria si tarile nordice, nu sunt multi cei care investesc in acest activ. Doar 5% dintre europeni investesc, si din acestia doar 10% sunt…

Academia de Studii Economice din Bucuresti sarbatoreste in aceasta saptamana, printr-o serie de manifestari, 109 ani de la infiintarea sa, prin decret regal.

- Maia Sandu, care a purtat o campanie anticoruptie timp de un deceniu inainte de a ocupa functia de presedinte al Republicii Moldova, va sustine discursul de absolvire al promotiei 2022 la Harvard Kennedy School, a anuntat, miercuri, decanul Douglas Elmendorf. Presedintele Sandu este prima femeie care…

- Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București a decis sa puna gratuit la dispoziția persoanelor refugiate din Ucraina, aflate in tranzit prin tara noastra, cladirea Centrului de pregatire profesionala din orașul statiune Covasna. Aceasta dispune de dotari de tip hotelier,…