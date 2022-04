Bucha după ruși: Ucraineni morți în mijlocul străzilor Trupele ucrainene care au intrat in orașul Bucha, dupa retragerea armatei Rusiei, au gasit case distruse, strazi blocate de tancuri și vehicule militare rusești arse și cadavre ale civililor despre care localnicii spun ca au fost uciși fara sa-i fi provocat pe soldații Moscovei, conform Kyiv Independent. The post Bucha dupa ruși: Ucraineni morți in mijlocul strazilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

