Bucățile de Rai în care trebuie să ajungi vara asta. Unde sunt aceste plaje ireal de frumoase Mai sunt cateva ore și sezonul estival 2023 debuteaza in forța. Astfel, cei mai mulți dintre romani vor ocoli litoralul romanesc pentru a merge pe cele din strainatate, din diverse destinații. Așadar, care sunt bucațile de Rai in care trebuie sa ajungi vara asta. Unde sunt aceste plaje ireal de frumoase. Acesta este unul dintre […] The post Bucațile de Rai in care trebuie sa ajungi vara asta. Unde sunt aceste plaje ireal de frumoase appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au copii iși doresc ca de ziua acestora sa aiba o vreme numai buna de petrecut in aer liber pentru diverse activitați. Așadar, cum va fi vremea de 1 Iunie 2023. Unde va ploua. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru Romania de Ziua Copilului. Prognoza meteo…

- Se dau amenzi de pana la 26.000 de lei pentru romanii care au aceste vouchere. Este vorba despre voucherele de vacanța, pe care intra o data pe an o suma de bani destinata achiziționarii de vacanțe. Așadar, mare atenție cand le folosești. Amenzi uriașe pentru romanii care au acest tip de vouchere. Atenție…

- Mai este un pic și sezonul estival 2023 va debuta, astfel ca romanii vor zbura spre cele patru zari in vacanțe. Pentru cei care nu știu unde sa meraga in acest an va prezentam cele mai frumoase plaje din lume. Doua dintre ele sunt iubite de romani: parca ajungi in alta lume. Acestea sunt cele […] The…

- De cațiva ani, administrațiile locale au inceput sa iși impodobeasca localitațile și de Paște, nu numai de Craciun. S-a aflat care este orasul din Romania cu cele mai frumoase decoratiuni de Paste din Europa. Orașul pare rupt dintr-o poveste, iar imaginile sunt de vis. Orașul din Romania care are cele…

- Paștele Catolic este celebrat intotdeauna cu o saptamana inainte de sarbatoarea Invierii Domnului la creștinii ortodocși. Anul acesta, catolicii vor sarbatori pe 9 aprilie, in aceeași zi cu Duminica Floriilor la ortodocși. In aceasta zi de mare sarbatoare, este musai sa le trimiteți celor dragi mesaje…

- In Duminica Floriilor, toți creștinii ortodcși care poarta nume de flori iși serbeaza onomastica. Anul acesta, Floriile pica pe data de 9 aprilie, sarbatoarea ce semnifica Intrarea Domnului in Ierusalim. Aceasta sarbatoare cu cruce roșie se praznuieste cu o saptamana inainte de Paste. Așadar, pentru…

- Lidl Romania pune in fiecare saptamana la vanzare produse cu niște prețuri foarte bune. Atat de bune sunt incat romanii se bat sa le cumpere. Așadar, care sunt produsele de sub 5 lei care au aparut luni in magazinele Lidl Romania. Nu gasești mai ieftine de atat. Lidl a pus in vanzare produse ce costa…

- Romania este și se dorește a fi un stat european cu standarde de viața pentru fiecare locuitor al sau, dar (pentru ca exista un mare dar), in Romania se platesc salarii sub salariu minim pe economie, și culmea este ca acest salariu este intr-un domeniu, am putea spune, vital pentru viitorul generațiilor…