Stiri pe aceeasi tema

- Un proprietar al unui apartament situat in blocul unde bucati de tencuiala dintr-un balcon s-au prabusit peste doua masini sustine ca asociatia de proprietari nu poate face lucrari fara aviz de la Ministerul Culturii, intrucat cladirea este monument istoric. Ministerul nu a raspuns la cereri.

- Probleme și scandal in centrul Capitalei. Un barbat inarmat a luat o lopata și a spart geamurile unor mașini. Intrebat de ce face acest lucru, el a spus ca nu a fost primit la Guvern și se razbuna.

- Primaria Capitalei așteapta de un mai bine de un an sa toaleteze copacii din Parcul Cișmigiu. Arborii batrani sunt un real pericol. Doar ca municipalitatea nu poate acționa pana nu primește avizele de la Ministerul Culturii. Dupa ce in weekend un copil de un an a fost ranit de o creanga groasa care…

- Sumele care au fost donate pentru achizitionarea sculpturii Cumintenia Pamantului vor fi returnate pana la finele acestui an, un proiect de hotarare de Guvern care prevede detaliile actiunii find supus consultarii publice, pe siteul Ministerului Culturii, pana la 10 martie. Sumele care…

- Pasajul subteran de la intersecția strazii Ismail si a bulevardului Ștefan cel Mare din Capitala este accesibil de astazi pe timpul nopții. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a dispus demontarea porților care erau inchise de un agent economic.

- Prefecturile au atins gradul de conformare de 90,95% in ceea ce priveste publicarea informatiilor de interes public, a anuntat joi ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea. El a prezentat in sedinta de Guvern de joi o nota de informare cu tema "Monitorizarea implementarii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pana acum la Targul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca.