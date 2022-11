Bucăți dintr-o rachetă lansată în spațiu din China cad necontrolat pe Pământ O bucata masiva a rachetei masive folosite pentru a livra al treilea modul al statiei spatiale chineze Tiangong a cazut necontrolat pe Pamant, ducand la inchiderea unei parti a spatiului aerian al Spaniei si la intarzierea a sute de zboruri, potrivit The Guardian. La patru zile dupa ce a decolat din sudul Chinei, o bucata mare a rachetei Long March 5B (CZ-5B) s-a rupt la reintrarea in atmosfera Pamantului, deasupra sudului si centrului Oceanului Pacific, potrivit autoritatilor spatiale europeana si americana. Centrul operational de Supraveghere si Urmarire a Spatiului al UE (EUSST), care a monitorizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internationala privind o presupusa implicare a Statelor Unite intr-o presupusa dezvoltare a unor arme biologice in Ucraina, a anuntat Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Rusia nu a avut de ales decat sa-i trimita o plangere presedintelui…

- Șefa statului Maia Sandu, a ieșit in fața presei pentru a anunța deciziile Consiliului Suprem de Securitate (CSS), care a fost convocat sambata trecuta. Ea a vorbit despre situația din regiune, dar și de masurile luate de CSS in contextul anunțarii mobilizarii parțiale din Rusia, potrivit Realitatea.md.…

- Viktor Orban a declarat, la reuniunea grupului parlamentar FIDESZ-KDNP care a avut loc la Balatonalmadi, județul Veszprem, ca Uniunea Europeana trebuie sa retraga sancțiunile impotriva Rusiei pana la sfarșitul anului. „Azi este deja clar pentru toata lumea ca trebuie sa ne asteptam la prelungirea conflictului…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Rusia a amenintat vineri ca va inceta sa vanda petrol si gaz natural acelor tari care-i impun plafoane de pret pentru aceste resurse energetice, plafoane despre care Moscova considera in plus ca vor destabiliza semnificativ piata globala, transmite Reuters. ”Companiile care impun plafoane de pret nu…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au decis miercuri sa suspende acordul care relaxa regimul de vize cu Rusia, ceea ce va face ca procesul de obtinere a vizelor de catre cetatenii rusi sa fie mai greu si mai lung, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell,

- Politicieni rusi au respins vineri cererile tarilor G7 ca Rusia sa restituie Ucrainei controlul centralei atomice de la Zaporojie, in timp ce fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a acuzat pe ”sceleratii” de la Kiev ca doresc sa creeze un nou Cernobil si a lansat o amenintare voalata la adresa aliatilor…

- Rusia sustine, printr-o reactie a Ministerului sau de Externe miercuri, ca Departamentul de Siguranta si Securitate al Secretariatului Natiunilor Unite a blocat vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara din Zaporojie , Ucraina.