- Hotii de fier vechi au pus ochii pe cosurile de gunoi din Constanta. Persoanele care au incercat sa sustraga un cos metalic din zona Spitalului Judetean s au vazut nevoiti sa renunte la idee. Angajatii Polaris au incercat sa monteze la loc cosul dar fara succes. ...

- Medicul sef al Serviciului Judetean de Medicina Legala Olt, Liviu Radu, a declarat ca infirmierul Gheorghe Ghenea si asistenta Ramona Cosmescu au avut parte de o moarte violenta, din cauza hemoragiei interne si externe. "Diagnosticele celor doi seamana foarte multe mult. Moartea a fost violenta…

- Biletul a fost gasit in locuinta infirmierului din Slatina de catre sora acestuia, scrie Mediafax. Gheorghe Ghenea sustine in bilet ca victima, Ramona Cosmescu, avea o relatie cu un politist si ca cei doi puneau presiune pe el pentru a ucide un medic si o asistenta. Barbatul mai scrie…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, acolo unde un infirmier a ucis o asistenta, cu care avea o relație, iar apoi și-a luat și el viața. O crima pasionala, urmata de o sinucidere au avut loc in noaptea…

- Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva in jurul orelor 1:00 -2:00 dimineata, la sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, potrivit News.ro. Intre cei doi angajati ai spitalului, un infirmier si o asistenta, a existat un „incident”,…

- Catalin Rotea, managerul spitalului, a declarat la Digi24 ca faptele s-au petrecut undeva in jurul orelor 1:00 -2:00 dimineata, pe sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, si ca a existat un „incident", „probabil de natura personala", intre doi angajati ai spitalului, un infirmier…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) va construi, la Slatina, un stadion modern cu 10.000 de locuri, fiind deja obtinute primele documente pentru demararea lucrarilor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele Consiliului Judetean Olt, Marius Oprescu, a declarat, corespondentului…

- Vizitatorii au interdicție sa mai intre in cinci secții ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a fost interzis, dupa ce numarul cazurilor de gripa in județ s-a dublat in ultima perioada. Astfel, potrivit directorului medical al SJU Slatina, Catalin Patru, accesul vizitatorilor a fost interzis in…