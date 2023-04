Stiri pe aceeasi tema

- Rusii au bombardat Odesa cu drone Shahed in noaptea de marti spre miercuri, reusind sa loveasca infrastructura orasului, dar fara a provoca victime. Nu mai putin de 60 de atacuri aeriene au fost declansate de fortele ruse in 24 de ore, atacuri soldate cu raniti in special in randul populatiei civile,…

- Vineri, 7 aprilie, Ucraina a declarat ca Rusia iși concentreaza toate eforturile pentru a captura orașul Bakhmut din estul țarii, unde a descris situația ca fiind „dificila”, dar a spus ca rezista in ciuda superioritații numerice a Rusiei, informeaza Hotnews.ro . Serhii Cerevatii, purtatorul de cuvant…

- Autoritațile ucrainene anunța ca in primavara, contraofensiva Ucrainei va avea ca scop sa intrerupa legatura terestra dintre Crimeea și Rusia. Adjunctul șefului serviciilor de informații militare ucrainene a anunțat ca o contraofensiva de primavara pe front va avea ca scop principal „sa creeze o…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…

- Potrivit ziarului ”Financial Times”, care citeaza surse informate pertinente, Rusia pregatește activ o ofensiva majora in sudul și estul Ucrainei, cu scopul ca pana in luna martie sa preia controlul complet asupra regiunilor Lugansk și Donețk, pe care ea pretinde ca le-a anexat, dar alta este situația…

- Rusia a mutat forte suplimentare si echipament in regiunea Kursk de la granita cu Ucraina pentru a proteja frontiera si a asigura securitatea, a declarat luni guvernatorul regional Roman Starovoit, potrivit agentiei de Interfax. Autoritatile locale sustin ca regiunea a fost lovita repetat de obuze ucrainene…