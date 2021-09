Stiri pe aceeasi tema

- Fara dar și poate, Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai indragiste cantarețe de muzica populara de la noi. Cu toate acestea, se pare ca celebra interpreta i-a dezamagit cumplit pe internauți, dupa ce in mediul online a ajuns un filmuleț in care Sofia Vicoveanca avea o criza de nervi și a rabufnit.…

- 100 de copii mai puțini favorizați de soarta vor merge „Pentru prima data la mare", cu ajutorul nostru, al tuturor, prin intermediul unui proiect caritabil organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților.Beneficiarii acestui proiect caritabil vor fi 100 de copii din clasele V-VIII, ...

- Istoria consemneaza intrarea trupelor romane sub comanda colonelului Virgil Economu in Timisoara in 3 august 1919, data la care Banatul a fost readus in granitele Romaniei. Momentul istoric trait de Banat si implicit de Timisoara, la 3 august 1919, a capatat o semnificatie aparte in anul 1999, cand,…

- RESITA – Cu noua sa carte, aparuta la Ed. Tim din Resita si lansata miercuri, 14 iulie 2021, la Biblioteca Germana „Alexander Tietz“, autoarea isi confirma vocatia scrisului in roman! Nu mai e o noutate ca jurnalistii au cochetat intotdeauna cu literatura, indiferent ca vorbim de poezie sau proza, avem…

- Organizatorii Targului de Fete de pe Muntele Gaina anunța o noua ediție dupa un an de pauza, ”intr-un format preventiv, pentru a asigura un climat de siguranța, cu masuri stricte impotriva raspandirii virusului Sars-Cov-2”. Evenimentul are loc in 17 și 18 iulie, iar programul este extrem de variat și…

- In aceasta saptamana, pagina de Turism din saptamanalul Agenda va poarta pe dealurile verzi din Caraș-Severin, cu peisaje de basm. Locuri mai puțin umblate, care merita descoperite. Un nou numar al saptamanalului Agenda il gasiți la chioșcuri, online sau in poșta (daca aveți abonament).

- Astazi, o veste sumbra a ingrozit lumea muzicii populare romanești. Solistul Adrian Bac s-a stins din viața la numai 25 de ani, lasand in urma lui o durere sfașietoare in inimile fanilor și apropiaților sai. Iata cine a fost, de fapt, tanarul care a plecat dintre noi mult prea devreme!

- Victima acestui jaf destul de ciudat a fost cantarețul de muzica populara Mihai Priescu. La doi ani de la acest incident, el relateaza ce masuri a luat ca sa-și protejeze avutul și sa nu mai treaca prin astfel de momente. S-a intamplat in urma cu doi ani, in noaptea de Revelion. Casa interpretului de…