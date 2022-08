Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, poreclit și „Bucatarul lui Putin”, este unul dintre oamenii pe care se bazeaza Putin in tot ceea ce face. Numele lui a aparut recent și intr-o investigație CNN care arata ca este omul-cheie intr-o schema prin care Rusia jefuiește aurul Sudanului.

- Razboiul din Ucraina a deteriorat de tot relatiile dintre SUA si Rusia. Inclusiv, deci, legaturile dintre Joe Biden si Vladimir Putin. Astfel, liderul de la Kremlin a luat decizia de a nu-l felicita, luni, pe presedintele american de Ziua Independentei SUA. Putin nu iși va trimite felicitarile omologului…

- Este rasturnare de situație in razboiul Rusia – Ucraina. Vladimir Putin a recunoscut in premiera asta. De-a lungul ultimelor luni, șeful de la Kremlin a oferit tot felul de scuze ciudate pentru invazia sa in Ucraina. Ce a recunoscut liderul rus de aceasta data, vezi in randurile de mai jos. Vladimir…

- Razboiul din Ucraina ar putea lua o intorsatura neașteptata in cazul in care cerințele lui Vladimir Putin nu sunt respectate. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de…

- Zvonurile potrivit carora starea de sanatate a lui Vladimir Putin nu ar fi una tocmai buna, au alimentat dezbateri atat despre moartea lui sau retragerea de la putere. Ei bine, ce se va intampla in acest caz cu razboiul din Ucraina, in cazul in care starea de sanatate nu-i va mai permite liderului de…

- Pentru prima data in cele trei luni de razboi in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat un spital in care sunt tratați militari ruși raniți. A vorbit cu mai mulți dintre ei, iar unii au luat poziția de drepți langa patul de spital. Liderul de la Kremlin a fost insoțit de ministrul Apararii, Serghei Șoigu. In…

- Pe 22 februarie, cu doua zile inainte ca Vladimir Putin sa ordone invazia impotriva Ucrainei, sociologul rus Grigori Iudin avertiza ca liderul de la Kremlin „este pe cale sa inceapa cel mai stupid razboi din istorie”. La trei luni distanta, lanseaza un nou avertisment: „Nu va exista pace in Europa atata…

- Oficialii americani incearca sa-și dea seama ce cale de ieșire ar putea gasi președintele rus Vladimir Putin din razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, in cazul in care ar intenționa sa faca acest lucru. Discursul liderului de la Kremlin in Piața Roșie din Moscova nu le-a dat prea multe indicii,…