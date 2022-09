Bucătarul lui Putin și pucșăriașii: de ce a apărut de fapt videoclipul Videoclipul in care „bucatarul lui Putin” Prigojin recruteaza prizonieri ruși pentru razboiul din Ucraina circula de doua zile pe internetul ucrainean. Dar merita oare subiectul o asemenea atenție? Pentru ca, de fapt, aceasta este o operațiune speciala clasica (deși, ca intotdeauna, stangace in interpretarea Federației Ruse) de informare și psihologica, pe care noi inșine contribuim la dispersarea ei. In primul rand. PRIMUL: Ar fi putut aparea intamplator un astfel de videoclip? Categoric nu. Atat natura videoclipului, cat și calitatea acestuia indica faptul ca a fost filmat in mod deschis. Au… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

