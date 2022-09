Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ale dubelor cu deținuți ruși ”recrutați” pentru a lupta in Ucraina. Li se promite libertatea dupa 6 luni pe front. La inceputul acestei saptamani, finanțatorul gruparii „Wagner”, Evgheni Prigojin, un apropiat al lui Putin, a vorbit cu deținuții uneia dintre inchisorile din Rusia, potrivit BBC.…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…

- Evgheni Prigojin, poreclit și „Bucatarul lui Putin”, este unul dintre oamenii pe care se bazeaza Putin in tot ceea ce face. Numele lui a aparut recent și intr-o investigație CNN care arata ca este omul-cheie intr-o schema prin care Rusia jefuiește aurul Sudanului.

- Inchisorile și companiile din Rusia recruteaza voluntari pentru a lupta in Ucraina, potrivit relatarilor din presa independenta din aceasta saptamana, transmite Moscow Times. Acțiunea pare o incercare a armatei ruse de a inlocui forțele sale epuizate ca urmare a unui efort de uzura de a captura teritoriile…

- Ce știri mai ruleaza pe televiziunile rusești? Potrivit Agenției Nexta, o televiziune din Rusia susține ca forțele ISIS lupta pentru Ucraina, iar propagandistul Semyon Pegov, cel mai cunoscut blogger rus, a precizat ca, in Ucraina a vazut steagul AL-Qaeda langa steagul Azov. Cu alte cuvinte, in timp…

