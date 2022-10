Stiri pe aceeasi tema

- De la deținut, oligarhul rus Evgheni Prigojin a devenit „bucatarul lui Putin” și ulterior confidentul președintelui rus. Influența sa politica a crescut pe fondul impasului armatei ruse in Ucraina.

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „bucatarul lui Putin”, le-a cerut deputaților din Duma de Stat „sa se stranga” și sa conduca unitați in lupta sau, daca nu au calitați de lideri, „sa puna mana pe mitraliera sau macar pe lopata” și sa mearga la razboi.

- Apar tot mai multe semnale privind o revolta și conflicte la nivelul conducerii armatei ruse. Jurnalistul de investigații Christo Grozev de la Bellingcat enumera o serie de indicii ca Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar Wagner și cel mai proeminent critic al felului in care se desfașoara…

- Un om de afaceri apropiat de Kremlin, Evgheni Prigojin, a admis luni ca a fondat, in 2014, grupul paramilitar Wagner pentru a lupta in Ucraina si a recunoscut prezenta lui in special in Africa, Orientul Mijlociu si America Latina, transmite agentia France Presse.

- Imagini ale dubelor cu deținuți ruși ”recrutați” pentru a lupta in Ucraina. Li se promite libertatea dupa 6 luni pe front. La inceputul acestei saptamani, finanțatorul gruparii „Wagner”, Evgheni Prigojin, un apropiat al lui Putin, a vorbit cu deținuții uneia dintre inchisorile din Rusia, potrivit BBC.…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, le transmite celor care nu vor ca in razboi sa fie trimiși mercenari sau deținuți sa iși trimita proprii copii, scrie BBC. Reacția lui vine dupa ce un videoclip in care el facea turul unei inchisori din Rusia…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…